Рэзван Луческу: "Мы много говорим с отцом о футболе. Но не о "Спартаке"

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу, рассказал, о чем он общается с отцом. Напомним, что ПАОК стал соперником "Спартака" по отбору Лиги чемпионов.

– Общались ли вы с вашим батюшкой, он ведь российский футбол отлично знает и "Спартак" помнит?

– В футболе то, что происходит год или два назад, не имеет никакого отношения к настоящему. Все очень быстро меняется в нашем виде спорта. И когда я общаюсь с отцом о футболе, то речь идет о настоящем. Мы действительно много говорим о футболе, потому что любим футбол. Но о другом. Не о "Спартаке". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)