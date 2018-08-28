Рэзван Луческу: "Бенфика" испытывает больше давления, чем ПАОК"

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу верит, что его команда сможет пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. В первой встрече раунда плей-офф с "Бенфикой" греки сыграли вничью на выезде – 1:1.

– Мы думаем только о квалификации, – цитирует A Bola Луческу. – Все в наших руках. Мы играем дома, где имеем только победы. Выйдем на поле ради того, чтобы выиграть в очередной раз. Соперник силен, но мы полны желания идти вперед. Игра сложная для обеих команд, однако "Бенфика" испытывает более сильное давление.