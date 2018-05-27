Рэй Клеменс: "Кариусу всегда буду припоминать эти ошибки"

Бывший вратарь "Ливерпуля" Рэй Клеменс признался, что сочувствует нынешнему голкиперу "красных" Лорису Кариусу. 24-летний немец допустил две результативные ошибки во вчерашнем финале Лиги чемпионов против "Реала", в котором мерсисайдцы уступили со счетом 3:1.

– Ему постоянно будут напоминать об этом провале, – сказал Клеменс в интервью BBC Radio 5 Live. – В самой главной игре он допустил пару ошибок, повлиявших на результат. Люди будут помнить об этом всю жизнь.

Клеменс был голкипером "Ливерпуля" с 1967 по 1981 год. В составе мерсисайдцев он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.