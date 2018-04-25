"Реал" выиграл у "Баварии" шестой матч подряд

"Реал" победил "Баварию" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 2:1. Мадрицы продлили победную серию во встречах с мюнхенцами до шести матчей. В 1/4 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Реал" выиграл 2:1, а затем 4:2 в дополнительное время.

В полуфинале Лиги чемпионов-2013/14 мадридцы победили 4:0 и 1:0.

В сезоне-2011/12 в ответной игре 1/2 финала "Реал" начал данную серию, выиграв 2:1. Однако та победа не принесла мадридцам радости. В первой встрече "Бавария" победила с таким же счетом, а во второй игре оказалась сильнее в серии пенальти (3:1).