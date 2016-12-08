"Реал" упустил победу в игре с дортмундской "Боруссией" и занял второе место в своей группе

В игре группового турнира Лиги чемпионов "Реал" в родных стенах упустил победу в матче с дортмундской "Боруссией" – 2:2. В составе мадридцев дублем отметился нападающий Карим Бензема, гости смогли ответить голами форварда Пьера-Эмерика Обамеянга и полузащитника Марко Ройса. Этот результат позволил немецкой команде выйти в плей-офф с первого места в группе, тогда как испанцы заняли второе.

В параллельной встрече группы F "Легия" обыграла лиссабонский "Спортинг" (1:0) и вышла в плей-офф Лиги Европы. На матче присутствовал бывший наставник польского клуба Станислав Черчесов, ныне возглавляющий сборную России.

Лига чемпионов

Групповой турнир

6-й тур

Группа F

"Реал" (Испания) – "Боруссия Д" (Германия) – 2:2 (1:0)

Голы: Бензема, 28 (1:0). Бензема, 53 (2:0). Обамеянг, 60 (2:1). Ройс, 88 (2:2).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Модрич (Кроос, 63), Родригес, Васкес, Бензема (Мората, 85), Криштиану Роналду.

"Боруссия Д": Вайденфеллер, Пищек, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер, Пулишич (Эмре Мор, 61), Кастро (Роде, 80), Вайгль, Шюррле (Ройс, 61), Дембеле, Обамеянг.

Предупреждения: Модрич, 39. Каземиру, 69. Папастатопулос, 71.

Судья: Марчиняк (Польша).

7 декабря. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.

"Легия" (Польша) – "Спортинг" (Португалия) – 1:0 (1:0)

Гол: Гильерме, 30 (1:0).

"Легия": Маляж, Берешински, Паздан, Ржезничак, Глоушек, Гильерме (Кухарчик, 62), Мулен, Копчиньски, Оджиджа-Офоэ, Радович (Домбровски, 90+4), Прийович (Хямяляйнен, 86).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Оливейра (Эжгаиу, 58), Семеду, Коатес, Зегелар (Андре, 68), Мартинш (Руис, 59), Виллиам Карвалью, Адриэн Силва, Сезар, Маркович, Дост.

Предупреждения: Копчиньски, 36. Адриэн Силва, 56. Ржезничак, 74. Оджиджа-Офоэ, 75. Радович, 79. Паздан, 81. Виллиам Карвалью, 81.

Удаление: Виллиам Карвалью (Спортинг), 85.

Судья: Рокки (Италия).

7 декабря. Варшава. Стадион Pepsi Arena (Wojska Polskiego).