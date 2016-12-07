23:50 7 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ковалевски и Черчесов встретились на матче "Легия" - "Спортинг"

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Бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в перерыве матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Легия" - "Спортинг". Об этом 39-летний поляк сообщил в своем твиттере. После первого тайма польский клуб выигрывает с минимальным счетом.

Напомним, что Ковалевски раньше играл за "Легию", а Черчесов тренировал ее в прошлом сезоне.

Трансляция матча "Легия" - "Спортинг"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

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