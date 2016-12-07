Ковалевски и Черчесов встретились на матче "Легия" - "Спортинг"

Бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в перерыве матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Легия" - "Спортинг". Об этом 39-летний поляк сообщил в своем твиттере. После первого тайма польский клуб выигрывает с минимальным счетом.
Напомним, что Ковалевски раньше играл за "Легию", а Черчесов тренировал ее в прошлом сезоне.
Трансляция матча "Легия" - "Спортинг"
@LegiaWarszawa do przerwy dojrzale, konsekwentnie a przede wszystkim skutecznie, ciekaw jestem opinii Stanisawa @SAstahov @laczynaskobieca pic.twitter.com/15txxQPbzQ– Wojciech Kowalewski (@apskowalewski) 7 декабря 2016 г.