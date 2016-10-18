"Реал" разгромил "Легию"

"Реал" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромил "Легию" со счетом 5:1. Голы у мадридцев забили Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Лукас Васкес и Альваро Мората. Еще мяч в свои ворота забил полузащитник гостей Томаш Йодловец. Ворота "Реала" с пенальти поразил Мирослав Радович.

"Королевский клуб" продолжает лидировать в группе F. У команды 7 очков.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа F

"Реал" (Испания) - "Легия" (Польша) - 5:1 (3:1)

Голы: Бэйл, 16 (1:0). Йодловец, 20 - в свои ворота (2:0). Радович, 22 - с пенальти (2:1). Асенсио, 37 (3:1). Васкес, 68 (4:1). Мората, 84 (5:1).

"Реал": Навас, Данилу, Пепе, Варан, Марселу, Асенсио (Ковачич, 79), Кроос, Родригес (Васкес, 63), Бэйл (Мората, 64), Бензема, Криштиану Роналду.

"Легия": Маляж, Берешински, Червински, Ржезничак, Глоушек, Гильерме (Казаишвили, 74), Йодловец, Мулен (Копчиньски, 81), Оджиджа-Офоэ, Кухарчик, Радович (Николич, 74).

Предупреждения: Мулен, 51. Радович, 62. Криштиану Роналду, 63.

Судья: БЮКЕ (Франция).

18 октября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".