"Реал" – "Ливерпуль". Все голы матча. Видео

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Киеве со счетом 3:1. Видео голов матча.
Трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль" здесь
51-я минута. Бензема, 1:0
Форвард "Реала" Карим Бензема открыл счет в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Француз отличился на 51-й минуте после необъяснимой ошибки вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса.
#UCLfinal smart goal by @Benzema pic.twitter.com/a4gwzreRyk– Shamroze Romaan (@Romaan_Here) 26 мая 2018 г.
55-я минута. Мане, 1:1
Форвард "Ливерпуля" Садио Мане сравнял счет в финале Лиги чемпионов с "Реалом". Сенегалец отличился на 55-й минуте. Защитник мерсисайдцев Деян Ловрен головой пробивал после углового, а Мане с ноги добил с пары метров.
mane pic.twitter.com/gqhVAzpXEF– Javier Gabi (@JavitheFootball) 26 мая 2018 г.
64-я минута. Бэйл, 2:1
Гарет Бэйла вывел свою команду вперед в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Игрок отличился на 64-й минуте, отличившись ударом через себя из-за пределов штрафной.
GARETH BALE🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/75lld6RszQ– Scudetto Sports (@scudettosports) 26 мая 2018 г.
84-я минута. Бэйл, 3:1
Гарет Бэйл оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". И вновь ошибку допустил вратарь "Ливерпуля".
Gareth Bale x2.pic.twitter.com/DBHpLAsP1j– 𝔗𝔞𝔳𝔦𝔬 𝔗𝔥𝔯𝔬𝔴𝔢𝔯 (@TavioDThrower) 26 мая 2018 г.
Пупс138
Лучше бы они другого кипера поставили. Этот с мандражом не справился. Единственное что мне нравится в нашем Конифее - его всегдашняя морда кирпичем. Верю, что нервами своими он управлять умеет.
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