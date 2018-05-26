"Реал" – "Ливерпуль". Все голы матча. Видео

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Киеве со счетом 3:1. Видео голов матча.

Трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль" здесь

51-я минута. Бензема, 1:0

Форвард "Реала" Карим Бензема открыл счет в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Француз отличился на 51-й минуте после необъяснимой ошибки вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса.

55-я минута. Мане, 1:1

Форвард "Ливерпуля" ​Садио Мане сравнял счет в финале Лиги чемпионов с "Реалом". Сенегалец отличился на 55-й минуте. Защитник мерсисайдцев Деян Ловрен головой пробивал после углового, а Мане с ноги добил с пары метров.

64-я минута. Бэйл, 2:1

Гарет Бэйла вывел свою команду вперед в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Игрок отличился на 64-й минуте, отличившись ударом через себя из-за пределов штрафной.

84-я минута. Бэйл, 3:1

Гарет Бэйл оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". И вновь ошибку допустил вратарь "Ливерпуля".