23:05 26 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" – "Ливерпуль". Все голы матча. Видео

Суббота. Киев. Гарет БЭЙЛ забивает фантастический гол. Фото AFP Суббота. Киев. Карим БЕНЗЕМА забивает использует ошибку Лориса КАРИУСА. Фото AFP
Суббота. Киев. Гарет БЭЙЛ забивает фантастический гол. Фото AFP
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"Реал" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Киеве со счетом 3:1. Видео голов матча.

Трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль" здесь

51-я минута. Бензема, 1:0

Форвард "Реала" Карим Бензема открыл счет в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Француз отличился на 51-й минуте после необъяснимой ошибки вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса

55-я минута. Мане, 1:1

Форвард "Ливерпуля" ​Садио Мане сравнял счет в финале Лиги чемпионов с "Реалом". Сенегалец отличился на 55-й минуте. Защитник мерсисайдцев Деян Ловрен головой пробивал после углового, а Мане с ноги добил с пары метров. 

 

64-я минута. Бэйл, 2:1

Гарет Бэйла вывел свою команду вперед в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Игрок отличился на 64-й минуте, отличившись ударом через себя из-за пределов штрафной.

84-я минута. Бэйл, 3:1

Гарет Бэйл оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". И вновь ошибку допустил вратарь "Ливерпуля". 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Пупс138

Лучше бы они другого кипера поставили. Этот с мандражом не справился. Единственное что мне нравится в нашем Конифее - его всегдашняя морда кирпичем. Верю, что нервами своими он управлять умеет.

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