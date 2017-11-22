"ПСЖ" пропустил первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле открыл счет на 56-й секунде матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ". Таким образом, парижане пропустили свой первый гол в ЛЧ в текущем сезоне.

Кроме того, забитый мяч француза стал самым быстрым в истории "Селтика" в Лиге чемпионов. Прежний рекорд также принадлежал Дембеле, который 28 сентбяря 2016 года в матче против "Манчестер Сити" (3:3) забил на 2-й минуте и 28-й секунде.

Также отметим, что парижане пропустили свой самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов.