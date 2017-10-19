11:58 | Футбол — Лига чемпионов

Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

6

Нападающий "Спартака" Квинси Промес включен в число номинантов на звание лучшего игрока 3-го тура группового турнира  Лиги чемпионов. В домашней встрече против "Севильи" (5:1) голландский форвард красно-белых оформил дубль, а также отдал две голевые передачи.

Также на звание лучшего игрока недели претендуют Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Дженк Тосун ("Бешикташ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эден Азар ("Челси") и Неймар ("ПСЖ").

Отметим, что ранее на звание автора лучшего гола недели был номинирован полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.

Опрос

"Спартак" - "Севилья" - 5:1. Это лучший матч клуба в Лиге чемпионов?
голосовать
6
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

bigzhuk1

По делу. Кто-то еще набрал 4 результативных балла в борьбе с серьезным соперником? Не знаю точно, но подозреваю, что нет.

12:22

баламошка

Братуха ..я!))

12:06

баламошка

Антошка пуляет и бахает!

12:06

delacrua

Антоха лучший!

12:03

werder63

Вот это по делу! Антоха и правда сыграл "неплохо"!))

12:03

Веравалер

Хорошая компания...

12:03