Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Спартака" Квинси Промес включен в число номинантов на звание лучшего игрока 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В домашней встрече против "Севильи" (5:1) голландский форвард красно-белых оформил дубль, а также отдал две голевые передачи.
Также на звание лучшего игрока недели претендуют Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Дженк Тосун ("Бешикташ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эден Азар ("Челси") и Неймар ("ПСЖ").
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 1:0 18' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/v44PDpUthW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! СПАРТАК #UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 5:1 90' @QPromes (дубль) pic.twitter.com/A4xvOXEy4V– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 октября 2017 г.
Отметим, что ранее на звание автора лучшего гола недели был номинирован полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.
Опрос
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Денис Глушаков
- Неймар Сантос
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Севилья
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Бешикташ (Футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Эден Азар
- Лига чемпионов
- Мохамед Салах
- Квинси Промес
- Маркус Рэшфорд
- Дженк Тосун
bigzhuk1
По делу. Кто-то еще набрал 4 результативных балла в борьбе с серьезным соперником? Не знаю точно, но подозреваю, что нет.
12:22
баламошка
Братуха ..я!))
12:06
баламошка
Антошка пуляет и бахает!
12:06
delacrua
Антоха лучший!
12:03
werder63
Вот это по делу! Антоха и правда сыграл "неплохо"!))
12:03
Веравалер
Хорошая компания...
12:03