Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Спартака" Квинси Промес включен в число номинантов на звание лучшего игрока 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В домашней встрече против "Севильи" (5:1) голландский форвард красно-белых оформил дубль, а также отдал две голевые передачи.

Также на звание лучшего игрока недели претендуют Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Дженк Тосун ("Бешикташ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эден Азар ("Челси") и Неймар ("ПСЖ").

Отметим, что ранее на звание автора лучшего гола недели был номинирован полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.