Мяч Глушакова номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Мяч капитана "Спартака" Дениса Глушакова в ворота "Севильи" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов вошел в пятерку номинантов на звание лучшего гола недели в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА. Хавбек красно-белых поразил ворота Серхио Рико на 67-й минуте встречи, замкнув навес с левого фланга в исполнении Дмитрия Комбарова ударом в касание.

Также на звание лучшего гола претендуют мячи полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича (против "Спортинга" - 2:1), хавбека "Базеля" Таулянта Джаки (против ЦСКА - 2:0), форварда "Ромы" Эдина Джеко (против "Челси" - 3:3) и защитника "Челси" Давида Луиза (против "Ромы" - 3:3).

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