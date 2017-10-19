Мяч Глушакова номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Мяч капитана "Спартака" Дениса Глушакова в ворота "Севильи" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов вошел в пятерку номинантов на звание лучшего гола недели в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА. Хавбек красно-белых поразил ворота Серхио Рико на 67-й минуте встречи, замкнув навес с левого фланга в исполнении Дмитрия Комбарова ударом в касание.
Также на звание лучшего гола претендуют мячи полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича (против "Спортинга" - 2:1), хавбека "Базеля" Таулянта Джаки (против ЦСКА - 2:0), форварда "Ромы" Эдина Джеко (против "Челси" - 3:3) и защитника "Челси" Давида Луиза (против "Ромы" - 3:3).
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 3:1 67' @DGlushakov8 pic.twitter.com/rRjorymCJV– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 октября 2017 г.
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shpasic
это ещё круче, чем Кубок Соли!
11:57
konoval
И это правильно, бенть!
11:53
werder63
Спартак некрасиво, (как березуцкий дурака в краснодаре) забивать не может! И Фернанду вошел в пятерку! Хотя мне больше 5-й гол понравился, Промеса))
11:53