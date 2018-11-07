Проблемы с выходом из "Лужников" после матча. Вы удивлены?

После матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА – "Рома" на одном из выходов от стадиона "Лужники" возникла конфликтная ситуация. Видео в своем Твиттере разместил журналист Иван Карпов.

Судя по кадрам, поток болельщиков направлялся в сторону парковки и метро, когда сотрудники полиции решили ограничить движение и закрыть створки выставленного временного заграждения. В итоге некоторые взрослые едва не потеряли своих детей, тогда как другие зрители остались без прямого путь к машинам или ближайшей станции подземки. Впрочем, недопонимание удалось уладить.

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