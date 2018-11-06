"Порту" – "Локомотив". Прогноз из Португалии

Известный португальский агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором железнодорожников примет "Порту".

Встреча состоится в 23.00 по Москве. После трех туров москвичи занимают последнее место, не набрав ни одного очка. Помимо "Порту" в соперникам у красно-зеленых немецкий "Шальке" и турецкий "Галатасарай".

– На "Драгау" будет большая интрига, учитывая, что "Локомотив" набрал хороший ход, и многие игроки – в отличной форме, – сказал Барбоза. – "Порту" тоже хорошо идет в чемпионате, и, конечно, в родных стенах у хозяев будет преимущество. Но они признают, что игра предстоит непростая, поэтому все возможно.

– В чем видите шанс москвичей?

– Все понимают, что "Локо" неважно выглядел в начале сезона, но он идет по восходящей, и не случайно находится уже на втором месте в РПЛ. Сегодня в Порту ожидается дождь, который может сыграть в пользу "Локомотива". В домашних матчах с "Шальке" и "Порту" команда боролась на равных с соперниками и могла победить. Естественно все футболисты "Локо" готовы показать, что они не случайно попали в Лигу чемпионов.

– Ваш прогноз?

– Шансы взять три очка и обоих клубов 50 на 50. (Евгений Белоусов)​

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