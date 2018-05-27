06:14 | Футбол — Лига чемпионов

Полиция Киева задержала 18 человек после финала Лиги чемпионов


Начальник главного управления Нацполиции Украины по Киеву Андей Крищенко сообщил, что сотрудники ведомства задержали 18 человек после финала Лиги чемпионов. В матче, который прошел на "Олимпйском", "Реал" обыграл "жЛиверпуль" (3:1).

"После завершения матча несколько молодых людей попытались устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции. В дальнейшем будет дана правовая оценка их поступкам", - приводится на сайте заявление Крищенко.

Дополнительная информация

https://www.npu.gov.ua/news/Jevrointegracziya/match-ligi-chempioniv-uJefa-vidbuvsya-bez-serjoznix-porushen-andrij-krishhenko/

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