Полиция Киева задержала 18 человек после финала Лиги чемпионов

Начальник главного управления Нацполиции Украины по Киеву Андей Крищенко сообщил, что сотрудники ведомства задержали 18 человек после финала Лиги чемпионов. В матче, который прошел на "Олимпйском", "Реал" обыграл "жЛиверпуль" (3:1).

"После завершения матча несколько молодых людей попытались устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции. В дальнейшем будет дана правовая оценка их поступкам", - приводится на сайте заявление Крищенко.