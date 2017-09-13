Погба может пропустить матч с ЦСКА из-за мышечной травмы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (3:0) рассказал, что полузащитник Поль Погба получил повреждение. Француз был заменен на 19-й минуте, вместо него на поле вышел Маруан Феллаини.

- Не знаю, сколько он пропустит, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - У него мышечная травма. По своему опыту знаю, что в таких случаях выбывают на несколько недель.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" является соперником ЦСКА. Погба рискует пропустить встречу против армейцев, которая пройдет в Москве 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени.