Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы получат трофеи на поле, а не на трибунах

В этом сезоне победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут получать главные трофеи турниров прямо на поле. Для этого на стадионах будут оборудованы специальные сцены. Ранее футболисты поднимались за кубками на трибуны. Новая процедура станет обязательной для всех турниров под эгидой УЕФА.

- Поле - это сцена футболистов, и она подходит для того, чтобы отмечать на ней достижение цели, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Также символично, что чиновники спускаются по ступеням к футболистам, на их арену, и награждают их прямо на поле.

Футболисты смогут отпраздновать победу в месте, которое хорошо будет видно всем болельщикам, где бы они ни сидели.

Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" пройдет в Кардиффе 3 июня, финал Лиги Европы - 24 мая в Стокгольме, в нем сыграют "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".