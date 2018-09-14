Первый тур еврокубков: "Спартак" не покажут по общедоступному ТВ в прямом эфире. В отличие от других российских команд

"Спартак" стартует в Лиге Европы без Квинси Промеса и без прямой трансляции на федеральном канале. Фото Александр Федоров, "СЭ"

На следующей неделе стартуют основные турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы. На общедоступном телевидении на федеральном канале "Матч" можно будет посмотреть следующие игры 1-х туров групповых этапов двух еврокубков.

Лига чемпионов

18 сентября, вторник

19:45 (время московское). "Барселона" - ПСВ

21:50. "Галатасарай" - "Локомотив"

19 сентября, среда

21:50. "Виктория" Пльзень - ЦСКА

20 сентября, четверг

19:45. "Акхисар" - "Краснодар"

21:50. "Копенгаген" - "Зенит"

Матч группового этапа Лиги Европы "Рапид" - "Спартак" (20 сентября, четверг, начало - 19:45) не покажут по общедоступному ТВ. Его можно будет посмотреть на платном канале "Матч Премьер".

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