Первый матч группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" проведет в Турции, последний - в Германии

Стали известны даты матчей "Локомотива" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в группе D против "Порту", "Шальке" и "Галатасарая".
Календарь выглядит так:
18 сентября: "Галатасарай" - "Локомотив"
3 октября: "Локомотив" - "Шальке"
24 октября: "Локомотив" - "Порту"
6 ноября: "Порту" - "Локомотив"
28 ноября: "Локомотив" - "Галатасарай"
11 декабря: "Шальке" - "Локомотив"
Ранее "Локомотив" опубликовал в Твиттере график игр, в котором были указаны другие даты. Позже твит был удален.