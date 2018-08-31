Первый матч группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" проведет в Турции, последний - в Германии

Стали известны даты матчей "Локомотива" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в группе D против "Порту", "Шальке" и "Галатасарая".

Календарь выглядит так:

18 сентября: "Галатасарай" - "Локомотив"

3 октября: "Локомотив" - "Шальке"

24 октября: "Локомотив" - "Порту"

6 ноября: "Порту" - "Локомотив"

28 ноября: "Локомотив" - "Галатасарай"

11 декабря: "Шальке" - "Локомотив"

Ранее "Локомотив" опубликовал в Твиттере график игр, в котором были указаны другие даты. Позже твит был удален.

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