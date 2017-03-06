Пер Мертесакер: "Арсенал" должен показать другое лицо в матче с "Баварией"

Капитан "Арсенала" Пер Мертесакер в преддверии домашнего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" подчеркнул, что команде очень важно достойно провести этот матч. Напомним, в Мюнхене команда Арсена Венгера проиграла со счетом 1:5.

– Думаю, зависит от нас, сможем ли мы показать другое свое лицо, – приводит официальный сайт УЕФА слова Мертесакера. – Именно этого нужно потребовать от себя самих, ведь нас буквально смели с поля во втором тайме в Мюнхене. Теперь мы можем дать повод болельщикам снова нами гордиться. На этом нужно делать акцент.

В прошлом сезоне мы упорно сражались, чтобы попасть в Лигу чемпионов и теперь у нас есть шанс дать всем поверить, что мы по-прежнему в игре.