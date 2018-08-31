Павел Врба: "Надеюсь, игроки "Виктории" не будут относиться к "Реалу" со слишком большим уважением"

Главный тренер пльзеньской "Виктории" Павел Врба прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов дл своей команды. Чехи выступят в одном квартете с "Реалом", "Ромой" и ЦСКА.

- Наши игроки хотели в соперники "Реал" - их желание исполнилось. Надеюсь, они не будут относиться к мадридцам со слишком большим уважением, - цитирует Врбу пресс-служба УЕФА. - Лучшая команда на этой планете приедет к нам - это будет грандиозное событие не только для Пльзеня, но для всего чешского футбола. Я верю, что мы способны побороться за третье место.

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