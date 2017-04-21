Павел Недвед: "Ювентус" покажет максимум в противостоянии с "Монако"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда покажет максимум в противостоянии с "Монако". Также он признался, что туринцы намерены выиграть турнир в этом сезоне.

- "Ювентус" сконцентрирован, наша цель состоит в том, чтобы пройти так далеко, насколько это возможно, - цитирует L'Equipe Недведа. - В Лиге чемпионов у тебя нет права на ошибку. "Юве" покажет максимум. Игроки хотят выиграть турнир. Работа Аллегри была отличной, а критика - преждевременной.

"СЭ" провел трансляцию жеребьевки