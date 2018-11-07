Около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат порядок на матче ЦСКА - "Рома"

Порядок на матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой" будут обеспечивать около 4 сотрудников правоохранительных органов. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники".

– Седьмого ноября в Москве на стадионе "Лужники" состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между командами ЦСКА (Россия) – "Рома" (Италия). Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории будет задействован наряд численностью около 4 тыс. человек", – говорится в сообщении пресс-службы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. – В этом числе сотрудников полиции и Росгвардии будет порядка 2,5 тысячи человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб – около 1,5 тысячи человек. В рамках реализации мер по обеспечению безопасности и общественного порядка стадион и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками.