13:55 | Футбол — Лига чемпионов

Около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат порядок на матче ЦСКА - "Рома"

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Порядок на матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой" будут обеспечивать около 4 сотрудников правоохранительных органов. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники".

– Седьмого ноября в Москве на стадионе "Лужники" состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между командами ЦСКА (Россия) – "Рома" (Италия). Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории будет задействован наряд численностью около 4 тыс. человек", – говорится в сообщении пресс-службы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. – В этом числе сотрудников полиции и Росгвардии будет порядка 2,5 тысячи человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб – около 1,5 тысячи человек. В рамках реализации мер по обеспечению безопасности и общественного порядка стадион и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

ЦСКА - Рома

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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