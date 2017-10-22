Около 1000 болельщиков ЦСКА отправятся на матч против "Базеля"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что на выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем" ожидается около 1000 болельщиков столичного клуба. Встреча пройдет 31 октября в Швейцарии.

– Сколько ожидается болельщиков ЦСКА в Базеле?

– Достаточно большое количество. Думаю, будет около тысячи, – сказал Бабаев.

После трех туров Лиги чемпионов ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы А с тремя баллами. На первом месте идет "Манчестер Юнайтед" с девятью очками, на втором – "Базель" с шестью. Замыкает таблицу "Бенфика", которая не набрала очков. (Павел ГУРЕВИЧ)

Встреча "Базель" - ЦСКА состоится 31 октября и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.