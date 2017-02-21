Нуну Эшпириту Санту: "Думаю, что Бонуччи сыграет с "Порту"

Главный тренер "Порту" Нуну Эшпириту Санту рассчитывает на победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Также он считает, что защитник туринцев Леонардо Бонуччи завтра выйдет на поле, несмотря на слухи о конфликте с Массимилиано Аллегри. Кроме того, наставнику "Порту" в очередной раз был задан вопрос по поводу сравнений с Жозе Моуринью.

- "Порту" хочет выиграть у "Ювентуса", и полный стадион фанатов может помочь нам в этом, - цитирует Football Italia Эшпириту Санту. - Мы знаем, что это сложная игра, но мы сделаем все возможное, чтобы доставить проблемы "Юве". "Порту" мотивирован и готов к поединку. У нас есть 180 минут для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов. Сделаем все, что сможем.

Бонуччи? Я уверен, что Аллегри является отличным тренером, он знает, как решить любые проблемы. На мой взгляд, Бонуччи будет играть, и я очень сомневаюсь, что он будет вне состава.

Сравнения с Моуринью? Я работал с ним, это отличный тренер, но у меня есть свой собственный стиль работы, мы разные. Конечно, если бы хотелось выиграть те же титулы, что и Моуринью.