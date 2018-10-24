Никола Влашич: "ЦСКА не хватило четырех игроков, которые должны были сыграть в стартовом составе"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после поражения от "Ромы"​ в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что соперник заслужил победу. Также он добавил, что красно-синим не хватило игроков, которые не смогли сыграть в стартовом составе.

– Это трудный результат, у нас было несколько возможностей в первом тайме, а они забили дважды с первых двух моментов, – цитирует "РИА Новости" Влашича. – Мы немного открылись, и у них стало больше возможностей. Они заслуживали победы, потому что они забили то, что должны были.

Нам не хватило как минимум четверых футболистов, которые должны были выйти в стартовом составе. Поэтому я думаю, что игра в Москве будет другой.