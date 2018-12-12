Нико Ковач: "Нельзя повторять те ошибки, которые мы допустили в первой встрече с "Аяксом"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса" отметил, что в составе команды не будет больших изменений. Он также назвал форварда мюнхенцев Роберта Левандовски лицом нынешней "Баварии".

- Мы потихоньку нащупываем свою игру, так что больших изменений в составе не ждите, - приводит пресс-служба УЕФА слова Ковача. - Возможно, их не будет вовсе. "Аякс" - отличная команда, которую хорошо знают по всему миру. Нас ждет интересный матч, который мы намерены выиграть. Следовательно, нельзя повторять те ошибки, которые мы допустили в первой встрече с "Аяксом".

Мы очень рады, что Левандовски снова начал забивать. Наша команда всегда может на него положиться. В этом сезоне Роберт уже забил 19 мячей, что говорит само за себя. Левандовски - это лицо нынешней "Баварии".

Матч "Аякс" - "Бавария" состоится 12 декабря в Амстердаме и начнется в 23.00 по московскому времени.

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