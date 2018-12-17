Нико Ковач: "Мы можем порадоваться такому великолепному жребию - "Баварии" достался самый сложный соперник"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".

- Мы все можем порадоваться такому великолепному жребию. Нам достался самый сложный из возможных соперников, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - В прошлом сезоне "Ливерпуль" играл в финале Лиги чемпионов, сейчас лидирует в премьер-лиге. Они входят в число фаворитов на победу в этой Лиге чемпионов, но мы - "Бавария"! "Ливерпуль" понимает, что на ответный матч ему предстоит ехать в Мюнхен. Шансы - 50 на 50

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

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