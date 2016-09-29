Никита Симонян: "Бросок банана на поле? Надо строго наказать этого псевдоболельщика"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян жестко отреагировал на инцидент во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" – ПСВ (2:2), когда с трибуны на поле был брошен банан. По его словам, человек, который совершил этот поступок, должен понести строгое наказание.

– Какой-то негодяй бросил банан с трибуны, что тут можно сказать. Из-за одного человека могут пострадать десятки тысяч болельщиков, а "Ростов" рискует получить санкции со стороны УЕФА, – сказал Симонян. – Нужно думать головой, прежде чем совершать такие идиотские поступки. Вопрос и в том, почему его не задержали. Необходимо строго наказать этого псевдоболельщика, чтобы другим стало уроком. (Сергей АСТАХОВ)

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