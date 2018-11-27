Никита Чернов: "В первой игре с "Викторией" мы отыгрались в дополнительное время, было сложно претендовать на победу"

Защитник ЦСКА Никита Чернов перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" отметил, что игроки команды становятся все более опытными с каждой новой игрой. Он также добавил, что в первой игре с чешским клубом также сказалось волнение футболистов.

– В первой игре мы отыгрались лишь в дополнительное время, и было сложно претендовать на победу, – приводят "Известия" слова Чернова. – Тот матч стал для многих из нас дебютом в Лиге чемпионов — мы научились тому, что нужно полностью выкладываться на поле с первых минут. В какой-то степени, конечно, сказалось и волнение. Но с каждой новой игрой мы становимся все более опытными.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

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