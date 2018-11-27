08:14 | Футбол — Лига чемпионов

Никита Чернов: "В первой игре с "Викторией" мы отыгрались в дополнительное время, было сложно претендовать на победу"

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Защитник ЦСКА  Никита Чернов перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" отметил, что игроки команды становятся все более опытными с каждой новой игрой. Он также добавил, что в первой игре с чешским клубом также сказалось волнение футболистов.

– В первой игре мы отыгрались лишь в дополнительное время, и было сложно претендовать на победу, – приводят "Известия" слова Чернова. – Тот матч стал для многих из нас дебютом в Лиге чемпионов — мы научились тому, что нужно полностью выкладываться на поле с первых минут. В какой-то степени, конечно, сказалось и волнение. Но с каждой новой игрой мы становимся все более опытными.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

ЦСКА - Виктория Пл

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https://iz.ru/816553/sevastian-terletckii-dmitrii-laru/nuzhna-tolko-viktoriia-tcska-mozhet-dosrochno-obespechit-sebe-evrovesnu

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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