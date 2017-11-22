Неймар повторил достижение Криштиану Роналду, Дель Пьеро и Реброва

Нападающий "ПСЖ" Неймар оформил дубль в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Селтика". Таким образом, бразилец забивает уже в пяти стартовых играх группового турнира. Всего на его счету шесть мячей.

Вчера такое же достижение установил нападающий "Реала" Криштиану Роналду, также забивший два гола в игре против АПОЭЛ.

Ранее в пяти стартовых матчах группового турнира Лиги чемпионов подряд удалось забить только двоим игрокам - Алессандро Дель Пьеро в "Ювентусе" (сезон-1995/96) и Сергею Реброву в киевском "Динамо" (сезон-1997/98).