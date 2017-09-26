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23:54 26 сентября | Футбол — Лига чемпионов

Необычный щиток Селихова. "Медный всадник" из Орла

Щиток Александра Селихова.
Щиток Александра Селихова.
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Вратарь "Спартака" Александр Селихов продемонстрировал необычный щиток на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Во время поединка камера выхватила ногу переодевавшегося голкипера, который заменил во втором тайме Артема Реброва​. 

На щитке голкипера нанесена его фамилия, а также изображение памятника Алексею Ермолову в Орле. Такой выбор, скорее всего, объясняется тем, что Селихов является уроженцем Орловской области и карьеру начал в 2011 году как раз в "Орле".

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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atl4nt

Культурная столица)

00:10

stavcheek

Земляк!!!

00:06