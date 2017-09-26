Необычный щиток Селихова. "Медный всадник" из Орла

Вратарь "Спартака" Александр Селихов продемонстрировал необычный щиток на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Во время поединка камера выхватила ногу переодевавшегося голкипера, который заменил во втором тайме Артема Реброва​.

На щитке голкипера нанесена его фамилия, а также изображение памятника Алексею Ермолову в Орле. Такой выбор, скорее всего, объясняется тем, что Селихов является уроженцем Орловской области и карьеру начал в 2011 году как раз в "Орле".

"Зенит" спутал памятник Ермолову в Орле (Селихов из Орловской области) с "Медным всадником" 😕 Твит уже удален. pic.twitter.com/dqw7fFxl49 – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 26 сентября 2017 г.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"