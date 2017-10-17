Неманья Матич: "Был удивлен, что "Бенфика" проиграла ЦСКА"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что всю оставшуюся жизнь будет поддерживать португальскую команду. Он также добавил, что удивился тому, что "Бенфика" проиграла ЦСКА (1:2) в 1-м туре.

Напомним, Матич выступал за лиссабонцев с 2011 по 2014 год.

– "Бенфика" – это особый клуб. Там я многое узнал о футболе и о давлении на большие клубы, потому что это одна из лучших команд в Европе, – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Матича. – Буду поддерживать "Бенфику" всю оставшуюся жизнь. Эта команда занимает особое место в моем сердце, но в Лиге чемпионов, я надеюсь, мы сможем отобрать у них очки.

Поражение "Бенфики" от ЦСКА? Я был удивлен, потому что "Бенфика" – это команда, которая привыкла побеждать.

Матч "Бенфика" – "Манчестер Юнайтед" состоится 18 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.