"Наполи" - "ПСЖ": стали известны стартовые составы

"Наполи" и "ПСЖ" объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнут защитник неаполитанцев Никола Максимович и нападающий парижан Кильян Мбаппе.
Состав "Наполи": Оспина, Аллан, Руй, Кальехон, Руиз, Мертенс, Хамшик, Максимович, Инсинье, Кулибали, Альбиоль.
Запасные: Карнезис, Малкуит, Унас, Зелиньски, Хюсай, Диавара, Милик.
Состав "ПСЖ": Буффон, Т. Силва, Кехрер, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Неймар, Ди Мария, Менье, Бернат, Дракслер.
Запасные: Ареола, Кимпембе, Кавани, Чупо-Мотинг, Рабьо, Диаби, Нсоки.
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