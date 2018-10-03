"Наполи" - "Ливерпуль": Салах, Фирмину и Мане в основе, Мертенс в запасе

Стали известны стартовые составы команд в матче Лиги чемпионов "Наполи" - "Ливерпуль".

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Роберстон, Милнер, Вайналдум, Кейта, Мане, Салах, Фирмину.

Запасные: Миньоле, Фабинью, Ловрен, Хендерсон, Старридж, Морено, Шачири.

"Наполи": Оспина, Максимович, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Фабиан Руис, Хамшик, Аллан, Кальехон, Милик, Инсинье.

Запасные: Карнезис, Хюсай, Диавара, Рог, Зьелински, Мертенс, Верди.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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