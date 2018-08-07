Нападающий ПАОК Жаба назвал сильные стороны "Спартака"

Форвард ПАОК Лео Жаба, ранее выступавший за "Ахмат", заявил, что считает "Спартак" хорошей командой. Греческий клуб встретится с красно-белыми в матчах 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

- Я знаком со "Спартаком", играл против него в чемпионате России, - цитирует 20-летнего бразильца портал SDNA. - Это хорошая команда, сильная сторона которой - быстрые атаки. "Спартак" крайне опасен на флангах, соперники стараются играть от обороны против него.

Однако ПАОК может справиться с любым соперником. Наша цель - выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, Жаба выступал за "Ахмат" с 2017 по 2018 год. В составе грозненского клуба он провел 25 игр и забил 3 гола. Летом 2018 года форвард перешел в ПАОК за 5 миллионов евро.

ПАОК встретится со "Спартаком" 8 и 14 августа.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00