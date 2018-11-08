02:14 | Футбол — Лига чемпионов

Моуринью спровоцировал потасовку с игроками "Ювентуса"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:1) продемонстрировал болельщикам туринской команды жест, приложив ладонь к уху. Это не понравилось не только фанатам, но и игрокам итальянской команды.

Свои претензии Моуринью высказал защитник "Юве" Леонардо Бонуччи, после чего к конфликту присоединились другие. Португалец покинул поле стадиона в сопровождении работников "МЮ".

Жест дня. Моуринью троллит болельщиков "Ювентуса"

Ювентус - Манчестер Юнайтед

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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