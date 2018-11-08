Моуринью спровоцировал потасовку с игроками "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:1) продемонстрировал болельщикам туринской команды жест, приложив ладонь к уху. Это не понравилось не только фанатам, но и игрокам итальянской команды.

Свои претензии Моуринью высказал защитник "Юве" Леонардо Бонуччи, после чего к конфликту присоединились другие. Португалец покинул поле стадиона в сопровождении работников "МЮ".

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬



He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo – Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 ноября 2018 г.

Жест дня. Моуринью троллит болельщиков "Ювентуса"