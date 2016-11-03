"Монако" разгромил ЦСКА

"Монако" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов разгромил ЦСКА. Все три гола хозяева забили в первом тайме. Счет в игре открыл Валер Жермен, дубль в составе монегасков оформил Радамель Фалькао.

В другой встрече группы E "Тоттенхэм" дома проиграл "Байеру". В следующем туре, 22 ноября, ЦСКА примет "Байер", "Монако" – "Тоттенхэм". После четырех туров в группе лидирует "Монако" (8 очков), "Байер" (6) – второй, "Тоттенхэм" (4) – третий, ЦСКА (2) – четвертый.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа E

"Монако" (Франция) – ЦСКА (Россия) – 3:0 (3:0)

Голы: Жермен, 13 (1:0). Фалькао, 29 (2:0). Фалькао, 41 (3:0).

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон (Раджи, 89), Менди, Бернарду Силва, Фабинью, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, А.Березуцкий, Щенников (Набабкин, 90), Тошич (Миланов, 71), Вернблум, Натхо, Головин, Ионов, Страндберг (Л.Траоре, 63).

Предупреждения: Жемерсон, 24. Головин, 90+2.

Судьи: ЮГ, Видали, Жганец, Жунич, Обренович (все Словения).

2 ноября. Монако. Стадион "Луи II".

Трансляция матча "Монако" - ЦСКА