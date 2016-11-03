00:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Монако" разгромил ЦСКА

Среда. Монако. "Монако" – ЦСКА - 3:0. Форвард монегасков Радамель ФАЛЬКАО дважды поразил ворота армейцев. Фото REUTERS
Среда. Монако. "Монако" – ЦСКА - 3:0. Форвард монегасков Радамель ФАЛЬКАО дважды поразил ворота армейцев. Фото REUTERS
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"Монако" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов разгромил ЦСКА. Все три гола хозяева забили в первом тайме. Счет в игре открыл Валер Жермен, дубль в составе монегасков оформил Радамель Фалькао.

В другой встрече группы E "Тоттенхэм" дома проиграл "Байеру". В следующем туре, 22 ноября, ЦСКА примет "Байер", "Монако" – "Тоттенхэм". После четырех туров в группе лидирует "Монако" (8 очков), "Байер" (6) – второй, "Тоттенхэм" (4) – третий, ЦСКА (2) – четвертый. 

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа E

"Монако" (Франция) – ЦСКА (Россия) – 3:0 (3:0)

Голы: Жермен, 13 (1:0). Фалькао, 29 (2:0). Фалькао, 41 (3:0).

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон (Раджи, 89), Менди, Бернарду Силва, Фабинью, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, А.Березуцкий, Щенников (Набабкин, 90), Тошич (Миланов, 71), Вернблум, Натхо, Головин, Ионов, Страндберг (Л.Траоре, 63).

Предупреждения: Жемерсон, 24. Головин, 90+2.

Судьи: ЮГ, Видали, Жганец, Жунич, Обренович (все Словения).

2 ноября. Монако. Стадион "Луи II".

Трансляция матча "Монако" - ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (106)
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igorvasilevich

Santa Barbara Вот вот Ростов в первый раз играя набрал больше очков в Европе, чем постоянный игрок ЦСКА. Легия Польская стоимость 5 миллионов евро больше набрали очков, чем ЦСКА за 98 миллионов. Вывод что Гинер просто транжира и плохой менеджер.

02:05

Santa Barbara

igorvasilevich ///// Santa Barbara Я за Локомотив {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Игорь Васильевич, на этой ноте я Вас покидаю. Спокойной ночи!

02:03

igorvasilevich

Легия состав стоит 5 миллиона евро играет ничью с Реалом Мадрид. А у гениального владельца Гинера зарплата одного футболиста такая.

02:02

Santa Barbara

igorvasilevich ///// Вот стоимость состава ЦСКА на данный момент 98 миллионов евро, стоимость состава Ростова 27 миллионов Евро, но только Ростов набрал больше евро очков, чем ЦСКА. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Да, но сколько трофеев выиграл ЦСКА, и сколько "Ростов". Просто ЦСКА сейчас в кризисе из-за отсутствия ведущих игроков, нестабильного финансового состояния Гинера и неуверенности Леонида Слуцкого, которая, возможно, появилась после Евро 2016.

02:01

igorvasilevich

Santa Barbara Я за Локомотив, только сейчас там тоже все порушили гнилые хозяева, как и в Динамо М. А если из владельцев Галицкого считаю самого адекватного.

01:58

Santa Barbara

igorvasilevich ///// Игорь Васильевич, за какую команду Вы болеете?

01:55

Santa Barbara

igorvasilevich ///// Santa Barbara Оборона везде ошибается нет команды в которой не ошибается оборона. Разница в том, что хороший вратарь исправляет ошибки обороны часто, а вот Акинфеев не может это сделать. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Игорь Васильевич, не буду с Вами спорить, но считаю, что у Игоря Акинфеева в карьере хватает сейвов, когда он реально выручал и ЦСКА, и сборную.

01:53

igorvasilevich

Вот стоимость состава ЦСКА на данный момент 98 миллионов евро, стоимость состава Ростова 27 миллионов Евро, но только Ростов набрал больше евро очков, чем ЦСКА.

01:52

igorvasilevich

fedor pavlovitsh Ростов хоть в отборочном раундах набрал очки, а ЦСКА и Спартак все провалили. Притом Ростов набрал еще бонусные 4 очка и еще одно в группе. Ростов набрал больше очков чем ЦСКА.

01:48

igorvasilevich

Santa Barbara Оборона везде ошибается нет команды в которой не ошибается оборона. Разница в том, что хороший вратарь исправляет ошибки обороны часто, а вот Акинфеев не может это сделать. Просто возьми посмотри его пропущенные голы в замедленном повторе. Человек или прыгает в другую сторону от мяча или вообще стоит на месте и ничего не делает. Посмотреть хороших вратарей они такие же удары просто отбивают или мячики берут намертво.

01:45

fedor pavlovitsh

ЦСКА и Ростов разбазарили все очки в таблице коэффициентов УЕФА. Зачем становиться чемпионом, чтобы потом вредить российскому футболу? Если не можете играть, или не хотите, откажитесь от участия и дайте играть тем, кто будет биться за свою честь и честь своей страны. ЦСКА как собака на сене....

01:45

igorvasilevich

Последний успех сборной был, когда Хиддинк прилично нагружал наших футболистов, тогда их хватала на игры, а по этому они брали бронзу.

01:41

Santa Barbara

igorvasilevich ///// Уже три года пишу тут, про талант Акинфеева, а он только анти рекорды ставит. Когда было три года назад уже адекватным понятно, про класс дырявого. А я уже понял в 2009 году про его класс. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Игорь Васильевич, дорогой, Игорь Акинфеев - лучший вратарь России после распада СССР. В том, что он пропускает в 41 матче ЛЧ подряд, его прямой вины нет. Пропускает команда. Да, за всё это время Игорь допустил несколько ляпов, когда мог выручить и не выручил, но это капля в море по сравнению с ошибками обороны, которые и привели к пропущенным голам. Это не его антирекорд. Просто, поскольку он вратарь, то и стал символом этой серии с пропущенными мячами. Я считаю, стал необоснованно.

01:40

igorvasilevich

Петербург Когда вратарь Акинфеев просто стоит и попадает мячик в него - это плохой удар нападающего.

01:40

igorvasilevich

Петербург Вас не удивляет, что все Российские клубы, в плохой физической подготовки. Кто лучше, кто хуже, но физика уже 10 лет точно в наших командах хромает. Раньше в 90 тые и 00 нулевые физподготовка была на уровне и не проваливались так команды, как сейчас.

01:38

igorvasilevich

Петербург после свистка в положение вне игры, он два раза хорошо прыгнул, а когда нужно выручать он все делает, чтобы пропустить. Хотя такие сейвы должен делать любой вратарь из ПФЛ даже.

01:34

victor

Слуцкий взял вину на себя зря! Он же - не тренер. Я всегда всем говорил, что он - не тренер!

01:31

Pablo_75

Обидно осознавать, что тот же ЦСКА очевидно ниже классом команд уровня нечемпионского отбора ЛЧ (Монако, Вильярреал, Валенсия, Спортинг и т. д.) Собственно в ЛЧ нечего ловить...

01:30

igorvasilevich

Уже три года пишу тут, про талант Акинфеева, а он только анти рекорды ставит. Когда было три года назад уже адекватным понятно, про класс дырявого. А я уже понял в 2009 году про его класс.

01:28

Петербург

igorvasilevich, пара хороших "сейвов" на счету Акинфеева во втором тайме точно была. И в том, что мяч прилетает во вратаря, а не в ворота, тоже заслуга голкипера - правильно выбранная позиция. Так что, к Акинфееву сегодня претензий нет (несмотря на три мяча в сетке). А вот почему полевые игроки не бегали совсем, это вопрос. Правильно Слуцкий на себя вину взял, команда физически не готова была к матчу.

01:27

Santa Barbara

igorvasilevich ///// Santa Barbara в молодежки лучше игроки, чем вот эти (Миланов, Натхо, Березуцкие, Игнашевич, Тошич, Ионов, Набабкин, Странсберг и Траоре) деревья точно. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Я не могу с Вами согласиться. Извините. Я знаю точно, что Гинеру виднее, чем любому болельщику: именно Евгений Леннорович определяет трансферную политику, как и всё, что происходит в ЦСКА. Со своими предложениями Вы можете обратиться напрямую к Евгению Ленноровичу. Может, он воспользуется Вашим советом.

01:26

igorvasilevich

Santa Barbara в молодежки лучше игроки, чем вот эти (Миланов, Натхо, Березуцкие, Игнашевич, Тошич, Ионов, Набабкин, Странсберг и Траоре) деревья точно.

01:21

igorvasilevich

Гнать нужно Миланова, Натхо, Березуцких, Игнашевича, Натхо, Ионова, Набабкина, Странсберга и Траоре.

01:19

Santa Barbara

igorvasilevich 03 Ноября 2016 | 01:05 ///// Santa Barbara У Гинера нет денег, а есть молодежка ЦСКА, которая в лиги чемпионов выступает лучше основы. Может лучше было основу отправить в юношескую лигу чемпионов, а их в основу. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} У меня нет уверенности, что молодежка ЦСКА выступит лучше сегодняшнего состава. Другое дело, что ее нужно наигрывать. В любом случае, я не нахожусь в команде и не могу принимать решения за Гинера, без которого в ЦСКА вообще ничего не происходит.

01:18

Коновалов

конюшня - ваше место у параши !!!

01:17

MAYERICK

Наваляли - это мягко говоря....старые братья-бревна и истукан-Игнашевич, а также прибившаяся такая же тупая , ленивая и медлительная поросль в купе с мировым дырявым рекордсменом ладошкиным и бесполезной передней линией - вот они деревянные пони.........

01:17

igorvasilevich

Levbereg При таком составе, удивляюсь как кони еще Чемпионами стали в прошлом году. Чему удивляться в России не было команд космосов, были 8-10 команд которые коням все время за своей трусости поставляли очки коням.

01:16

igorvasilevich

Петербург какая заслуга конифея. заслуга что нападающие уже стали Монако играть спустя рукава. И бить прямо в него.

01:14

Al Rains

Гинер сделал своё дело...гинер может уходить...Слуцкий, взяв вину на себя, ночью застрелится..............Карпин прав все друг от друга устали...и от селекционной службы, в то время как молодые всех рвут в лиге чемпионов...

01:12

Pablo_75

Levbereg При таком составе, удивляюсь как кони еще Чемпионами стали в прошлом году. _____________ В прошлом сезоне всё-таки были Муса и Думбья. Это просто полкоманды. Вдвоём создавали и забивали даже когда ни у кого игра не шла. И даже один Муса тянул. А теперь без шансов...

01:10

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