Модрич, Роналду и Салах - претенденты на звание игрока года по версии УЕФА

УЕФА объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока сезона-2017/18. В топ-3 вошли полузащитник "Реала" Лука Модрич, экс-нападающий "Реала", игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду, форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Мадридцы выиграли Лигу чемпионов в третий раз подряд, ливерпульцы были их соперниками по финалу.

В расширенный список игроков, которые претендовали на приз лучшего в сезоне, входили Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Рафаэль Варан ("Реал"), Эден Азар ("Челси") и Серхио Рамос ("Реал").

Списки номинантов на другие награды УЕФА:

лучший вратарь: Алиссон ("Рома"*), Кейлор Навас ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"*);

лучший защитник: Рафаэль Варан, Марселу, Серхио Рамос (все – "Реал");

лучший полузащитник: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити");

лучший нападающий: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"*).

лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин, Антуан Гризманн (оба - "Атлетико"), Димитри Пайет ("Марсель").

* – указаны клубы, за которые игроки выступали в прошлом сезоне.

Призы будут вручены 30 августа во время гала-вечера, в рамках которого состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2018/19.