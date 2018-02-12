Миралем Пьянич: "Когда я был игроком "Ромы", у меня была возможность перейти в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что туринцы голодны до побед. Хавбек также добавил, что в бытность выступлений за "Рому" он отказался от перехода в лондонскую команду.

– Когда я играл за "Рому", у меня была возможность перейти в "Тоттенхэм", – цитирует Daily Telegraph Пьянича. – В тот момент я сказал им, что счастлив в Риме, и поэтому мы не подписали контракт. Перед тем, как принять это решение, я хорошо подумал. У меня были на то уважительные причины.

Лига чемпионов? Мы очень конкурентоспособны и голодны до побед. Мы определенно хотим выиграть у "Тоттенхэма", но "шпоры" – отличная команда.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Ювентус" - "Тоттенхэм" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.