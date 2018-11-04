Месси включен в заявку "Барселоны" на матч с "Интером"

"Барселона" включила нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Интером". В списке всего 22 футболиста.

Напомним, аргентинец сломал руку 20 октября в домашней игре 9-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (4:2) и с тех пор не выходил на поле.

Заявка "Барселоны":

вратари - Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья;

защитники - Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Хуан Брандарис.

полузащитники – Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Артур, Рафинья Алькантара, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Филиппе Коутинью, Усман Дембеле, Малком.

нападающие - Луис Суарес, Лионель Месси, Мунир Эль-Хаддади.