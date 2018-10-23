13:59 | Футбол — Лига чемпионов

Мауро Икарди: "Жаль, что Месси не сыграет"

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Нападающий "Интера"  Мауро Икарди накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Барселоной" выразил сожаление, что в этой игре не примет участие Лионель Месси. 31-летний аргентинец сломал руку в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).

- Жаль, что Месси не сможет играть, всегда приятно встретиться с великими игроками, - приводит Football Italia слова Икарди. - Он лучший в мире. Мы знаем, что он большая потеря для "Барселоны", и мы можем поймать их на этом. У нас есть возможность обыграть их.

Матч "Барселона" - "Интер" пройдет в среду, 24 октября, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 по московскому времени.

Барселона - Интер

Все о Лиге чемпионов  - здесь.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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