19:39 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" будет наслаждаться игрой в матче с "Барселоной"

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Главный тренер "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" заявил, что его команда будет наслаждаться игрой против сине-гранатовых.

- Мы будем сосредоточенными и конкурентоспособными, - цитирует аргентинского специалиста Sky Sports. - "Тоттенхэм" будет наслаждаться игрой против "Барселоны" и лучшего игрока мира - Лионеля Месси. На поле нужно улыбаться и быть счастливыми, не становиться слишком серьезными. Сейчас мы сосредоточены только на матче с "Барселоной".

Тоттенхэм Хотспур - Барселона

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