Маурицио Сарри: "Гвардьола - лучший тренер мира на данный момент"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поблагодарил наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу, который высказал мнение, что неаполитанцы могут убить его команду прессингом. Испанский специалист перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов порадовался, что его команде предстоит сыграть против лидера чемпионата Италии.

- Хочу поблагодарить Гвардьолу за его слова о нашей команде. Это комплимент от тренера, которого я считаю лучшим в мире на данный момент, - цитирует Goal Сарри. - 25-30 лет назад Арриго Сакки изменил футбол для всех. Думаю, что в ближайшие годы мы поймем, что Пеп также повлиял на игру. Он самостоятельно оставил след в истории футбола.

Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Наполи" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.