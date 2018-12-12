17:00 | Футбол — Лига чемпионов

Матчи Лиги чемпионов могут перенести на выходные

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УЕФА рассматривает возможность реформ Лиги чемпионов. Как сообщает Bild, президент союза Александер Чеферин и глава Европейской ассоциации клубов Андреа Аньелли обсудили возможность переноса матчей турнира на выходные. Это позволит увеличить телевизионную аудиторию, поскольку в будние дни многие пропускают игры из-за разницы в часовых поясах.

Если реформа состоится, матчи национальных чемпионатов будут чаще проводиться на неделе.  Кроме того, предлагается сократить количество команд в европейских элитных дивизионах.

Также обсуждается вопрос реформирования групп - вместо восьми групп по четыре команды УЕФА может сделать четыре группы по восемь команд.

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