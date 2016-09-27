Матч ЦСКА - "Тоттенхэм" пройдет при аншлаге

Первая в истории "Арены ЦСКА" игра Лиги чемпионов пройдет при аншлаге, информирует официальный сайт армейцев. Сегодня утром были проданы последние доступные билеты. Встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Тоттенхэм" начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"