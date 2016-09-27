13:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Матч ЦСКА - "Тоттенхэм" пройдет при аншлаге

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Первая в истории "Арены ЦСКА" игра Лиги чемпионов пройдет при аншлаге, информирует официальный сайт армейцев. Сегодня утром были проданы последние доступные билеты. Встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Тоттенхэм" начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/pfk-cska-tottenham-vse-bilety-prodany/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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spetrov

Богато у нас доморощенных клоунов. :)

14:45

футбол2018

КАКАЯ БОЛЬ,КАКАЯ БОЛЬ- ОПЯТЬ ПОЗОР,ЦСКА ПОЗОР!!

14:41

spetrov

Lexys1, на официальном сайте самые дешевые - 2000, 2100, 2200.

14:37

Lexys1

и это при том, что самый дешевый билет стоил 2800.

14:33

spetrov

карельский свинопас, завидовать чему, уважаемый? Причем здесь чупа-чупс? Почему я вдруг оказался в одном ряду с kingoffam? Вам знакомо такие слова как "ирония" или "сарказм"? Одни вопросы. Вам надо более внимательно читать чужие комментарии. Если уж реагируете на них. :)

14:28

карельский свинопас

kingoffam..spetrov....возьмите чупа-чупс и ....завидуйте молча...

14:14

spetrov

...к комментарию в 13:46.

14:04

spetrov

Очень свежая шутка.

14:04

gangster

ты наверно просто не представляешь сколько нас в России !!! :)

14:00

kingoffam

Англичане организовали кабылам аншлаг?В России так-то нет столько конских болел.

13:46

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