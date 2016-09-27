Матч ЦСКА - "Тоттенхэм" пройдет при аншлаге

Первая в истории "Арены ЦСКА" игра Лиги чемпионов пройдет при аншлаге, информирует официальный сайт армейцев. Сегодня утром были проданы последние доступные билеты. Встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Тоттенхэм" начнется в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/pfk-cska-tottenham-vse-bilety-prodany/
spetrov
Богато у нас доморощенных клоунов. :)
14:45
футбол2018
КАКАЯ БОЛЬ,КАКАЯ БОЛЬ- ОПЯТЬ ПОЗОР,ЦСКА ПОЗОР!!
14:41
spetrov
Lexys1, на официальном сайте самые дешевые - 2000, 2100, 2200.
14:37
Lexys1
и это при том, что самый дешевый билет стоил 2800.
14:33
spetrov
карельский свинопас, завидовать чему, уважаемый? Причем здесь чупа-чупс? Почему я вдруг оказался в одном ряду с kingoffam? Вам знакомо такие слова как "ирония" или "сарказм"? Одни вопросы. Вам надо более внимательно читать чужие комментарии. Если уж реагируете на них. :)
14:28
карельский свинопас
kingoffam..spetrov....возьмите чупа-чупс и ....завидуйте молча...
14:14
spetrov
...к комментарию в 13:46.
14:04
spetrov
Очень свежая шутка.
14:04
gangster
ты наверно просто не представляешь сколько нас в России !!! :)
14:00
kingoffam
Англичане организовали кабылам аншлаг?В России так-то нет столько конских болел.
13:46