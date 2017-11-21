Массимо Каррера: "Стакан наполовину полон"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что его команда показала хорошую игру. Теперь, по словам итальянца, необходимо думать о матче в чемпионате России против "Зенита".

- Мы плохо проконтроливали последние минуты игры, - сказал Каррера во флеш-интервью после матча. - Нам забили гол, который мы могли предотвратить. Мы провели хорошую игру, мало позволяли сопернику. У нас были возможности, но этот стакан наполовину полон.

Никакой связи между двумя матчами с "Марибором" нет, каждый матч особенный. Мы сегодня сделали все для того, чтобы победить.

Зобнин? Сегодня он играл крайнего защитника, он не играл нападающего. Сейчас нам надо думать о матчах в чемпионате, а не о "Ливерпуле".