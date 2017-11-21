Массимо Каррера: "Стакан наполовину полон"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что его команда показала хорошую игру. Теперь, по словам итальянца, необходимо думать о матче в чемпионате России против "Зенита".
- Мы плохо проконтроливали последние минуты игры, - сказал Каррера во флеш-интервью после матча. - Нам забили гол, который мы могли предотвратить. Мы провели хорошую игру, мало позволяли сопернику. У нас были возможности, но этот стакан наполовину полон.
Никакой связи между двумя матчами с "Марибором" нет, каждый матч особенный. Мы сегодня сделали все для того, чтобы победить.
Зобнин? Сегодня он играл крайнего защитника, он не играл нападающего. Сейчас нам надо думать о матчах в чемпионате, а не о "Ливерпуле".
BeeBop
Стакан с глушаковским самогоном, получается еще не допили...
23:06
Friendship07
Массимо, сделай работу над ошибками. И донеси это наконец до игроков !
22:56
PitersS
Перед Зенитом по полному стакану шарахните-гулять, так гулять.
22:44
osy
Тупой Каррера. Нет что бы честно сказать, что выставил в старте три говна которым не место в Спартаке. Стартовым составом он уничтожил игру Спартака. Марибору нельзя было дать почувствовать, что у них что-то может получиться в этом матче.
22:39
dintos
Гнать надо этого бесноватого макаронника.Скачет у бровки,как хохол на майдане,а команда бесконечно проваливает концовки.Вы весной возьмёте дырку от бублика.Хорватская Риека уже занесла над вами топор...
22:36
Medved.
Артур Дент - да уж после ОИР тренеров вообще не было. А у фанатов отмороженных кроме пустого трепа и хвастовства за душонкой ничего нет. Если кто то думает, что в ЛЕ соперники по зубам Спартаку то видимо забыли кто там играл в финалах последних лет, а так же забыли, что за победу в ЛЕ дают путевку в ЛЧ и за нее Спартаку ж… порвут.
22:30
Артур Дент
Массимо лучший тренер Спартака после Олега Ивановича, а ты, medved, по себе не меряй. Весной Лигу Европы возьмем.
22:26
Medved.
Головушка твоя наполовину пуста, тренеришка.
22:22