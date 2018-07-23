Массимо Каррера: "Против ПАОК или "Базеля" легко не будет. Но с "Бенфикой" пришлось бы сложнее"

Итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором определится соперник "Спартака" по следующему этапу, "СЭ" прокомментировал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

- Жребий стоит признать удовлетворительными, - сказал Каррера. - Никто не говорит, что будет легко против ПАОК или "Базеля", но с "Бенфикой" пришлось бы сложнее. Начинаем внимательно изучать потенциальных соперников - в ближайшее время наш наблюдатель слетает на матч греков. Пока не очень хорошо знаком с текущим состоянием двух этих команд, хотя я, конечно, в курсе, что швейцарцы уступили на своем поле в 1-м туре своего чемпионата ("Санкт-Галлену" со счетом 1:2 – Прим. В.К.).

Разумеется, ставим задачу пройти этот раунд, сделаем для этого все возможное. Мы продуктивно провели два сбора, настрой - позитивный. В понедельник у футболистов выходной, но уже во вторник возобновляем тренировки. С этого дня к нам присоединятся Зобнин, Кутепов и Самедов. (Вячеслав КОРОТКИН)

Все пары 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов