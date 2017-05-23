Массимо Каррера: "Финал Лиги чемпионов буду смотреть по телевизору". ФУТБОЛ - Лига чемпионов. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Финал Лиги чемпионов буду смотреть по телевизору"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не посетит финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". Напомним, что специалист, будучи игроком, выступал за туринский клуб, а позже вошел в тренерский штаб "Старой синьоры" при Антонио Конте.

– На финал Лиги чемпионов я не поеду, – цитирует ТАСС Карреру. – Будут смотреть его по ТВ и болеть, разумеется, за "Ювентус".

Матч "Ювентус" – "Реал" состоится 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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