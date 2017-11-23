Массимилиано Аллегри: "Сначала думал, что 8 очков "Ювентусу" хватит, но "Спортинг" испортил мои расчеты"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0) назвал игру спектаклем и отметил, что в заключительном матче туринцам обязательно нужно одерживать победу, чтобы точно пройти в плей-офф.

– Это был замечательный тактический матч, мы впервые сыграли 0:0 в этом сезоне, – цитирует Mediaset Premium Аллегри. – И мы смогли это сделать против "Барсы", которая отлично обороняется. Теперь в следующей игре нам обязательно нужно побеждать и ждать результатов соперника.

В раздевалке я говорил игрокам, что итоговый результат для меня не важен. Я видел, как игроки оставляли на поле свою душу, сердце, как в спектакле. В начале я думал, что нам хватит и 8 очков, чтобы выйти из группы. Но, скажу честно, "Спортинг" испортил мои расчеты. Теперь нам понадобится 12 очков.