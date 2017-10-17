Маркос Алонсо: "Челси" придется выложиться на 100 процентов, чтобы выиграть у "Ромы"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" отдал должное сопернику. Также он выразил надежду, что "синие" сыграют лучше, чем в предыдущих играх чемпионата Англии.

- "Рома" - очень сильная команда, – цитирует Football Italia Алонсо. - Думаю, что у них все еще есть костяк, который был, когда я еще играл в Италии. Завтра будет сложно, нам придется выложиться на 100 процентов, чтобы выиграть. Мы восстановились и готовы к завтрашнему матчу, и, как я уже сказал, команда готова к завтрашнему дню. Нужно продолжать играть, и завтра у нас будет хороший шанс сыграть лучше, чем в последние пару туров в премьер-лиге.

Матч "Челси" - "Рома" состоится завтра, 18 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.